توصية بتبني بروتوكول خليجي لمواصفات الطرق

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن اللجنة العليا للمنتدى الخليجي للجودة الشاملة في مجال الطرق والنقل، والذي ستنطلق فعالياته الأربعاء، تحت عنوان «التطبيقات الحديثة في تحسين جودة الطرق والنقل»، ستعمل على رفع التوصيات لأمانة مجلس التعاون، ومن المؤمل أن تتضمن توصية بتطبيق بروتوكول خليجي لمواصفات الطرق على المستوى الخليجي، بهدف رفع جودة وسلامة الطرق لخدمة المشاريع المستقبلية وتطوير مستوى طرح مشاريع النقل خليجيًا، مشددًا على أهمية توحيد مشاريع الطرق الخليجية تحت مظلة واحدة ليتسنى متابعة تنفيذها لتوفير الجهود وتسهيل المراقبة خليجيًا. وأشار خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة احتضان مدينة الدمام للمنتدى الخليجي للجودة الشاملة في مجال الطرق والنقل، إلى أن رعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، لفعاليات المنتدى يمثل إضافة للمنتدى ويعكس اهتمام سموه بكافة الفعاليات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات، ويأتي المنتدى بمشاركة العديد من المسؤولين والأكاديميين والمختصين من دول مجلس التعاون.
وقال الجبير، إن المنتدى يكتسب أهمية بالغة في المرحلة الراهنة، حيث يحرص على اختيار المواضيع ذات العلاقة المباشرة برفع مستوى الجودة في النقل والطرق، مؤكدًا على أن جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية تولي أهمية بالغة برفع مستوى الجودة في مختلف مشاريع الطرق والنقل للدول الخليجية.
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محمد يوسف
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