وتعد مبادرات الإطلاق المتعددة في المحمية ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمتنزهات الوطنية التي تهدف إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتيًا، والإسهام في توازن البيئة واستدامتها.
الجدير بالذكر أن مبادرة إطلاق الحيوانات تعد الثالثة من نوعها خلال عامين في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، إذْ إنها أطلقت 65 غزالا في الخنفة مطلع هذا العام و100 غزال من غزال الريم مطلع العام الماضي 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق 100 من الغزلان وعدد من الحبارى بمحمية الملك سلمان الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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