إطلاق 100 من الغزلان وعدد من الحبارى بمحمية الملك سلمان الملكية

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية 100 غزالٍ من غزلان الريم وعددًا من طيور الحبارى، ودشَّنه مستشار رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية ورئيس اللجنة التنفيذية الأمير متعب بن فهد الفيصل، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبدالله بن أحمد العامر، بالتعاون مع مركز تنمية الحياة الفطرية، وذلك لإكثار وإعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية، وضمن جهود المحمية الإستراتيجية لترسيخ المحمية كوجهة سياحية وطبيعية مستدامة تزخر بالتنوع البيئي والحيوي.

وتعد مبادرات الإطلاق المتعددة في المحمية ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمتنزهات الوطنية التي تهدف إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتيًا، والإسهام في توازن البيئة واستدامتها.

الجدير بالذكر أن مبادرة إطلاق الحيوانات تعد الثالثة من نوعها خلال عامين في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، إذْ إنها أطلقت 65 غزالا في الخنفة مطلع هذا العام و100 غزال من غزال الريم مطلع العام الماضي 2021.