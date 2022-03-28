المركز الأول في تحدي الابتكار لجامعة القصيم

حققت جامعة القصيم، ممثلةً بمركز الابتكار والملكية الفكرية، المركز الأول على مستوى الجامعات السعودية في المرحلة النهائية للتصفيات في مسابقة «تحدي الابتكار الجامعي»، التي أقامتها كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، بالشراكة مع وزارة التعليم، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية خلال الفترة من 24 - 26.

وشاركت الجامعة في المسابقة من خلال مشروع بعنوان «آلية مبتكرة لاستدامة استخلاص الماء من الهواء»، الذي يعد أحد المشاريع النوعية لكلية الهندسة بمحافظة عنيزة، حيث تأهل المشروع إلى كلية بابسون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح عميد الكلية المشرف على المشروع الدكتور عبدالرحمن العطية أن الابتكار يهدف لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة، وأهداف رؤية 2030 للاستدامة، والخطة الإستراتيجية للجامعة.

يذكر أن كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، تسعى من خلال تبنيها لهذه المسابقة إلى صناعة شباب سعودي ريادي وقيادي وإداري، ممن يطمحون لتطوير حلول مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية ومعالجة التحديات التي تواجهها مجتمعاتهم، وذلك ترسيخًا لمكانة الكلية كمكون أساس في قطاع ريادة الأعمال السعودي، وشريك قوي للرواد فيه، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.