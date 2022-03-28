صَرَّحَ المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (33,581) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدِّر، بحوزة مواطن بمحافظة بدر، بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 33 ألف حبة من الإمفيتامين المخدر بحوزة مواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.