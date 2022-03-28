3 أسواق رمضانية في خميس مشيط

وأضاف الحويطي أنه تم تحديد السوق الرمضاني بشمال المحافظة بالساحة الواقعة بمصلى العيد، وقد تم تخصيصه لأصحاب المطاعم والبوفيهات والأنشطة التجارية الصحية الأخرى، والسوق الرمضاني بجنوب المحافظة ويقع بجانب إشارة الرصراص باتجاه القاعده الجوية، والسوق الرمضاني بشرق المحافظة بجوار قاعة أماسي على طريق الأمير سلطان للأسر المنتجة.
وأكد رئيس البلدية أنه تم وضع الضوابط اللازمة لتشغيل هذه الأسواق وفق مانصت عليه اللوائح والاشتراطات البلدية الخاصة التي تضمن سلامة المعروضات وما يتم بيعه وتداوله بتلك الأسواق لضمان سلامة المستهلك وذلك من خلال تخصيص فرق رقابية مختصة للقيام بالرقابة المستمرة على هذه الأسواق بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى لتنظيم حركة السير وانسيابية الحركة بتلك الأسواق، علما أنه على الراغبين في التقدم للمواقع المحدده التوجه للبلديات الفرعية التابعة لها لإستخراج التراخيص المؤقته واستكمال الاجراءات النظامية لذلك.
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