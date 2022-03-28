السعودية تبدأ حملتها للترويج لاستضافة إكسبو 2030

بدأت السعودية ، اليوم، حملتها الترويجية التي تهدف إلى استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم في مقر جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي.

وتأتي هذه الحملة بعد إعلان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بتاريخ 29 من شهر أكتوبر من العام الماضي 2021، عن تقدم الرياض بطلب رسمي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وخلال الحفل، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد:" حاز الجناح السعودي في أكسبو 2020 دبي على عدة جوائز، واستقبل ملايين الزوار الذين اطلعوا من خلاله على الخطط الطموحة للمملكة، حيث يُعد مقدمة مما تعتزم العاصمة مشاركته في معرض إكسبو الدولي 2030".

وأضاف: "تنطلق الرياض في رحلتها لتصبح إحدى المدن العالمية، مدفوعة بطاقة وطموح شبابها"، موضحا أن العاصمة الرياض، بمشاريعها الواعدة، ستكون في أبهى حلة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وتابع:" تقوم المدينة ببناء واحدة من أكبر شبكات النقل العام في العالم، وإحدى أكبر الحدائق الحضرية، ومشروع عملاق للتخضير الحضري، بالإضافة إلى العمل على تحويل المدينة إلى معرض فني مفتوح بلا جدران ".

وأكد أن استقبال الجناح السعودي للملايين من الزوار من حول العالم دلالة على الاهتمام العالمي بالمملكة وثقافتها وموروثها الراسخ، وذلك ضمن رحلة المملكة نحو التحول.

وتُعد الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الجهة العليا المسؤولة عن تحوّل العاصمة، وتقود ملف ترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

يُذكر أن 5 دول تتنافس رسميًا على استضافة معرض إكسبو الدولي 2030، هي: السعودية، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وأوكرانيا، وروسيا.

وكان الحفل هو ختام مشاركة الجناح السعودي في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث تعرّف ملايين الزوار المحليين والدوليين على تاريخ المملكة العريق وتنوعها الثقافي والجغرافي.