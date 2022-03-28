شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 100 غزال وعدد من الحبارى في محمية الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية 100 غزالٍ من غزلان الريم وعددًا من طيور الحبارى ، ودشَّنه صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل مستشار سمو رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية و رئيس اللجنة التنفيذية ، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبدالله بن أحمد العامر، بالتعاون مع مركز تنمية الحياة الفطرية، وذلك لإكثار وإعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية، وضمن جهود المحمية الإستراتيجية لترسيخ المحمية كوجهة سياحية وطبيعية مستدامة تزخر بالتنوع البيئي والحيوي.

وتعد مبادرات الإطلاق المتعددة في المحمية ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية التي تهدف إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، و الإكثار منها ذاتياً، والإسهام في توازن البيئة واستدامتها.

الجدير بالذكر أن مبادرة إطلاق الحيوانات تعد الثالثة من نوعها خلال عامين في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية،إذْ إنها أطلقت 65 غزالا في الخنفة مطلع هذا العام و100 غزال من غزال الريم في مطلع العام الماضي 2021م.