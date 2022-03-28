اخبار الخليج – وزيرة الصحة تستقبل البروفيسور كاثال كيلي نائب رئيس الجامعة والمدير التنفيذي للكلية الملكية للجراحين بإيرلندا

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة بمكتبها بديوان الوزارة في أبراج الخير صباح يوم الاثنين الموافق 28 مارس 2022 سعادة البروفيسور كاثال كيلي نائب رئيس الجامعة والمدير التنفيذي للكلية الملكية للجراحين بإيرلندا.

وفي بداية اللقاء رحبت سعادة الوزيرة بالبروفيسور كاثال كيلي وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين، مشيدةً بالتعاون المثمر القائم بين وزارة الصحة والكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية كما أثنت على ما تقدمه هذه المؤسسة التعليمية العريقة من جهود متواصلة ومبادرات لرفد القطاع الصحي بأفضل المخرجات التعليمية الطبية والتمريضية المتميزة في سبيل مواصلة تحقيق الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

وخلال اللقاء تم بحث واستعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم مناقشة سبل تطوير آفاق التعاون والتنسيق المشترك مع الكلية خلال المراحل القادمة وذلك من خلال تعزيز البرامج الأكاديمية والتدريبية وفتح المجال أمام التخصصات الجديدة ومجالات الأبحاث والدراسات الطبية التي تواكب أحدث المستجدات العالمية.

ومن جهته أشاد البروفيسور كاثال كيلي خلال اللقاء بالدعم الحكومي المتواصل لمملكة البحرين والذي ساهم في الارتقاء بالمسيرة التعليمية للكلية طوال الأعوام الماضية، كما أشاد في الوقت ذاته بالجهود الوطنية المتميزة والتجربة الرائدة لمملكة البحرين التي قدمتها للعالم في مجال التصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 والتي جسدت نجاح الرؤى والتوجهات الحكومية السديدة في مواجهة هذه الجائحة.

وقد أعربت سعادة وزيرة الصحة خلال اللقاء عن فخر واعتزاز الوزارة بدعم الكلية ودورها الهام في تحقيق العديد من المنجزات وفي تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية البحرينية من خلال نيلهم لأعلى الشهادات بما يكلل جهودهم ومساعيهم المقدمة لنيل أفضل فرص التدريب وتطوير قدراتهم المهنية والطبية لصالح خدمة القطاع الصحي في المملكة.

وفي ختام اللقاء أعربت سعادة وزيرة الصحة عن شكرها وتقديرها للبروفيسور كاثال كيلي، متمنيةً له ولكافة منتسبي الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا بكل التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المنشودة في المجال الطبي.