جمعية هندسة الطرق و النقل الخليجية تنظِّمُ المنتدى الخليجي للطرق والنقل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

تنظِّم جمعية هندسة الطرق و النقل الخليجية يوم الأربعاء المقبل المنتدى الخليجي للجودة الشاملة في مجال الطرق والنقل تحت عنوان (التطبيقات الحديثة في تحسين جودة الطرق والنقل) بمدينة الدمام.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد بن محمد الجبير _خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمناسبة الإعلان عن المنتدى_ أن اللجنة العليا للمنتدى ستعمل على رفع التوصيات لأمانة مجلس التعاون، ومن المؤمل أن تتضمن توصية بتطبيق (بروتوكول) خليجي لمواصفات الطرق على المستوى الخليجي؛بهدف رفع جودة وسلامة الطرق لخدمة المشاريع المستقبلية،وتطوير مستوى طرح مشاريع النقل خليجياً، مشدداً على أهمية توحيد مشاريع الطرق الخليجية تحت مظلة واحدة ليتسنى متابعة تنفيذها لتوفير الجهود وتسهيل المراقبة خليجياً.

وأشار إلى أن المنتدى سيتضمن ثلاث جَلَسَاتٍ تُقدم فيها أربعة عشر ورقة عمل متخصصة،ويكتسب أهمية بالغة في المرحلة الراهنة،إذْ يحرص على اختيار الموضوعات ذات العلاقة المباشرة برفع مستوى الجودة في النقل والطرق، مؤكدا أن جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية تولي أهمية بالغة برفع مستوى الجودة في مختلف مشاريع الطرق والنقل للدول الخليجية.