محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم اليوم الاثنين بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنة ارتكبت حوادث جنائية تمثلت في نشرها إعلانات وهمية لمنتجات وسلع لا تعود لها، والاستيلاء على الأموال دون تسليمها، وجرى إيقافها واتخذت بحقها الإجراءات النظامية وإحالتها إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على امرأة ارتكبت حوادث نصب واحتيال في القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.