شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش تعزيز التعاون مع نظيرته السويدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وأيسلندا إيناس الشهوان.