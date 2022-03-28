فوانيس رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مهرجان الزهور الثاني في القطيف حضورا كبيرا من جانب الأسر والأطفال الذين شاركوا في زراعة سجادة من الزهور تحوي 6 آلاف زهرة على شكل فانوس رمضاني بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية بمحافظة القطيف في عنك. وحرصت العائلات على مشاركة أبنائهم الصغار في التعبير عن فرحهم وسرورهم وتشجيعهم على الإبداع وإبراز مواهبهم.



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