القبض على 4 بتهمة السطو في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت شرطة محافظة جدة القبض على 4 مواطنين، لسرقتهم مركبة واستخدامها في تنفيذ عمليات سطو على محال تجارية والاعتداء على العاملين فيها بالسلاح الأبيض وسلب ما بحوزتهم من مبالغ، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة. صرح بذلك المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة.



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