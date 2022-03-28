شكرا لقرائتكم خبر دعوة لتفعيل برنامج السلامة المرورية في المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إلى تفعيل برنامج السلامة المرورية في المدارس بمختلف المراحل التعليمية وفق الإطار التنظيمي لتعزيز السلامة المرورية في التعليم، وتمكين لجان السلامة المرورية العاملة بالمدارس وحثها على أداء أدوارها ومهامها المنوطة بها. وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي أن تعزيز السلامة المرورية في التعليم يأتي انطلاقا من الحفاظ على النفس، وتحقيق السلامة المرورية وتعليمات وزارة التعليم بأهمية تعزيز قيم السلامة المرورية في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي. كيف يتم التفعيل؟





بث المواد المرئية التفاعلية



إقامة الورش والبرامج التدريبية



دعم الملتقيات والحوارات الطلابية



المشاركة التطوعية في الحملات التوعوية



تعزيز قيم السلامة المرورية



نشر الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السلامة



كانت هذه تفاصيل خبر دعوة لتفعيل برنامج السلامة المرورية في المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.