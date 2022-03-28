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7 آلاف سلة غذائية صدقة عن شهداء الواجب

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- بواسطة أيمن الوشواش - بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية توزيع 7000 سلة من المواد الغذائية التي تستهلك خلال الشهر الكريم، صدقة عن شهداء الواجب، وذلك في مختلف مناطق المملكة والمدن والقرى والهجر.

يذكر أن هذه المبادرة المستمرة تأتي عرفانا وتقديرا من وزارة الداخلية لما بذله الشهداء للوطن من تضحية وفداء، حيث تولي الوزارة أسر الشهداء اهتماما خاصا لمساندتهم في مختلف متطلبات حياتهم.

جاء ذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بالاستمرار في إخراج الصدقات عن شهداء الواجب في شهر رمضان المبارك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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