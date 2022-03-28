شكرا لقرائتكم خبر 7 آلاف سلة غذائية صدقة عن شهداء الواجب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية توزيع 7000 سلة من المواد الغذائية التي تستهلك خلال الشهر الكريم، صدقة عن شهداء الواجب، وذلك في مختلف مناطق المملكة والمدن والقرى والهجر.

يذكر أن هذه المبادرة المستمرة تأتي عرفانا وتقديرا من وزارة الداخلية لما بذله الشهداء للوطن من تضحية وفداء، حيث تولي الوزارة أسر الشهداء اهتماما خاصا لمساندتهم في مختلف متطلبات حياتهم.

جاء ذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بالاستمرار في إخراج الصدقات عن شهداء الواجب في شهر رمضان المبارك.