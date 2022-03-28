7 آلاف سلة غذائية صدقة عن شهداء الواجب

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يذكر أن هذه المبادرة المستمرة تأتي عرفانا وتقديرا من وزارة الداخلية لما بذله الشهداء للوطن من تضحية وفداء، حيث تولي الوزارة أسر الشهداء اهتماما خاصا لمساندتهم في مختلف متطلبات حياتهم.
جاء ذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بالاستمرار في إخراج الصدقات عن شهداء الواجب في شهر رمضان المبارك.
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