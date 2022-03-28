إيقاف شخصين بحوزتهما 585 قرص إمفيتامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مواطنين بحوزتهما 585 قرص إمفيتامين مخدرة، وذخيرة حية وسلاح ومبلغ مالي. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيانه أمس أن القوة الخاصة لأمن الطرق قبضت على مواطنين على طريق مكة - الليث بحوزتهما 585 قرص إمفيتامين مخدرة، وذخيرة حية وسلاح ومبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.



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