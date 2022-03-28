شكرا لقرائتكم خبر باقة دعم جديدة لمشاريع السينما من صندوق البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي أمس عن موعد انطلاق المرحلة الثانية لصندوق البحر الأحمر، والتي خصصت لدعم تطوير المشاريع الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، وذلك من 6 إلى 20 أبريل 2022.

ويقدم الصندوق الدعم الضروري الذي تحتاجه المشاريع السعودية والعربية والأفريقية خلال المراحل الأولى من صياغة الفكرة وتطويرها واكتشاف آفاقها، وصولا إلى تطوير النص وتجهيزه لمرحلة الإنتاج.

وكانت المؤسسة كشفت في وقت سابق عن إعادة هيكلة آلية دعم صندوق البحر الأحمر، من خلال توزيعها على أربع مراحل على مدار العام، حيث تم تخصيص هذه المرحلة لتطوير الأفكار بهدف الوصول بالمزيد من الأفلام الجديدة والأصوات الجريئة والواعدة إلى الجماهير حول العالم.

واستطاع الصندوق التأكيد على أهميته، خاصة في ظل ما تشهده صناعة السينما السعودية من ازدهار غير مسبوق، حيث يضمن الوصول بالمواهب السينمائية إلى مرحلة تمكنهم من الإسهام في سرد قصص جديدة تعبر عن القيم الثقافية والاجتماعية، وتنقل رؤى الماضي والحاضر والمستقبل إلى الجماهير.

وبهذه المناسبة أكد رئيس لجنة المهرجان محمد التركي على أهمية هذه المرحلة من صندوق البحر الأحمر المخصصة لتطوير المشاريع، لتمكين صناع الأفلام من تقديم حكايات وقصص قوية ومبتكرة، خاصة مع الاهتمام المتزايد من قبل الاستديوهات وشركات البث على توفير المزيد من المحتوى المحلي عبر منصاتها، فيما تواصل الأفلام العربية والأفريقية التأكيد على حضورها في المهرجانات السينمائية الدولية.

المهرجان خلال النسخة الماضية

