شكرا لقرائتكم خبر صيانة دورية لثوب الكعبة المشرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة الدورية لثوب الكعبة المشرفة استعدادا لرمضان. وأوضح مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة فهد الجابري أن أعمال الصيانة تتضمن شد حزام الكعبة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت الأطراف. وبين أنه وفقا للخطة التشغيلية والفنية للإدارة يجري تفقد ثوب الكعبة بشكل يومي وعمل صيانة دورية، من خلال فريق عمل سعودي مختص تصل خبرات بعضهم إلى 26 عاما. وأكد الجابري أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة كسوة الكعبة.

كانت هذه تفاصيل خبر صيانة دورية لثوب الكعبة المشرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.