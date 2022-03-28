الفيصل يطلق مبادرة «أخضر مكة» لزيادة الغطاء النباتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، أمس، مبادرة «أخضر مكة»، بهدف زيادة الغطاء النباتي واستصلاح الأراضي المتدهورة، وحماية الموائل الطبيعية، بجانب رفع الالتزام البيئي والاستفادة من مصادر المياه.

وتهدف مبادرة «أخضر مكة»، التي أطلق فكرتها أمير المنطقة سعيا للاستدامة البيئية، وتتبناها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء والجهات ذات العلاقة، لصنع تحول واقعي في المنطقة للغطاء النباتي.

وشرعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في تفعيل المبادرة بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وفق منهجية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وضمن مرحلتين، تأسيسية واستراتيجية، تتضمن المرحلة التأسيسية الجاري العمل عليها حزمة من الأعمال العاجلة ضمن عدة مسارات تم بناء نطاقاتها وتكليف مركز المبدعون بجامعة الملك عبدالعزيز بالإشراف على تنفيذها ضمن فريق عمل موحد حتى نهاية المرحلة خلال مارس الحالي.

وتتوافق المبادرة مع رؤية المملكة، ومبادرة السعودية الخضراء من خلال إعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي على مستوى المنطقة وتنميته، بجانب الحد من التدهور في مناطق المراعي والغابات والأودية، وتطوير المتنزهات الوطنية بالاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية المتاحة، مـن مـصـادر المياه المتجددة، كالاستفادة من مياه الأمطار والبحيرات والسدود، ومياه الصرف الصحي المعالجة، والـحـد مـن ظـاهـرة التصحر وانـجـراف التربة، وزحـف الرمال وفقدان وسائل الحياة الفطرية، والمساهمة في التكيف مع التغير المناخي، والتعاون في تطوير واستثمار المتنزهات الوطنية.

من جهة أخرى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يشرف أمير المنطقة، حفل وزارة الإعلام بمناسبة مرور 100 عام هجري على إصدار جريدة أم القرى؛ والتي واكبت نهضة وتطور الإعلام السعودي بكافة وسائله؛ وذلك غدا بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات؛ بحضور الأمراء والوزراء ونخبة من رجال الفكر والأدب والإعلام.

أهداف مبادرة «أخضر مكة»

