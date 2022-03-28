شكرا لقرائتكم خبر ربط مقدمي إفطار الصائمين بالمسجد النبوي بشركات الإعاشة الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خدمة «موائد الإفطار» الالكترونية، التي تتيح لمقدمي خدمة موائد إفطار الصائمين في المسجد النبوي إصدار التصاريح الخاصة بتقديم الخدمة، وربطهم بشركات الإعاشة الكترونيا، وذلك ضمن استعداداتها لرمضان المبارك.

وقال الوكيل المساعد لشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان الجهني، إن جميع الخدمات الالكترونية الخاصة بشهر رمضان جرت تهيئتها بأعلى معايير الجودة؛ لتسهم في ضمان استدامة الأعمال والأنظمة والخدمات التقنية، وتقديم الدعم التقني الكامل وفق خطة العمل المعدة للشهر الفضيل.

وأوضح أن الإجراءات الالكترونية التي سيتم العمل بها خلال رمضان، تشمل إعداد خدمة طلب الاعتكاف، لتمكين المعتكفين من تقديم طلب تصريح الاعتكاف بالمسجد النبوي خلال رمضان المبارك، وخدمة إشغال المصليات التي تمكن الزائر من الاطلاع على أماكن الازدحام بالمسجد النبوي، مشيرا إلى أن جميع الخدمات متوفرة عبر تطبيق «زائرون» تسهيلا للمصلين بالمسجد النبوي.