محمد بن مسعود - الدمام - يعقد رئيسا مجلسي الشورى والنواب مؤتمرا صحفيا بعد غدٍ الأربعاء، حول استضافة البحرين اجتماعات الجمعية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في مارس 2023.
وكان المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي قد أعلن خلال ختام أعمال الجمعية العامة الـ 144، عن استضافة مملكة البحرين لأعمال الجمعية الـ 146 في مارس 2023، والذي يؤكد المكانة المرموقة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتعد هذه الثقة الدولية لاستضافة مملكة البحرين أكبر تجمع برلماني دولي، أحد ثمار الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، وما تشهده من حضور ونشاط متميز في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، حيث سيكون حدثًا تاريخيًا مهمًا، يضاف إلى السجل الحافل بالإنجازات للسلطة التشريعية في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – مؤتمر صحفي لرئيسي النواب والشورى الأربعاء عن استضافة البحرين للبرلمان الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.