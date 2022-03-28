اخبار الخليج – مؤتمر صحفي لرئيسي النواب والشورى الأربعاء عن استضافة البحرين للبرلمان الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - يعقد رئيسا مجلسي الشورى والنواب مؤتمرا صحفيا بعد غدٍ الأربعاء، حول استضافة البحرين اجتماعات الجمعية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في مارس 2023.

وكان المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي قد أعلن خلال ختام أعمال الجمعية العامة الـ 144، عن استضافة مملكة البحرين لأعمال الجمعية الـ 146 في مارس 2023، والذي يؤكد المكانة المرموقة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتعد هذه الثقة الدولية لاستضافة مملكة البحرين أكبر تجمع برلماني دولي، أحد ثمار الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، وما تشهده من حضور ونشاط متميز في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، حيث سيكون حدثًا تاريخيًا مهمًا، يضاف إلى السجل الحافل بالإنجازات للسلطة التشريعية في ظل المسيرة التنموية الشاملة.