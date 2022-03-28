اخبار الخليج – بالصور.. «التربية» تكرم أعضاء لجنة تقويم المؤهلات العلمية وجميع فرق العمل

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت وزارة التربية والتعليم احتفالية لتكريم أعضاء اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية ومنتسبي قسم معادلة المؤهلات الأجنبية، وذلك بصالة الوزارة بمدينة عيسى.

وفي بداية الحفل، ألقى سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية كلمة رحب فيها بجميع الضيوف والحاضرين، مشيداً بما بذله أعضاء اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية ومنتسبي قسم معادلة المؤهلات الأجنبية والخبراء الذين تستعين بهم اللجنة وجميع فرق العمل من جهود ملموسة أسهمت في تطوير عمليات اللجنة وتعزيز كفاءتها بما يحقق الأهداف الحكومية المرسومة لتطوير الخدمات.

وقد تم خلال الحفل توزيع الدروع والشهادات التقديرية على جميع المكرمين. وتقدم سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من أسهم فيما تحقق وما يتم العمل عليه من تطوير، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية قد عكفت على تنفيذ عدد من القرارات الحكومية، فقامت باستحداث نظام المعادلة المشروطة بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية وهيئة تنظيم سوق العمل، ووسعت من قاعدة الشركاء الحكوميين من الوزارات والهيئات، وعملت على تنظيم الاعتراف بالمؤهلات الممنوحة عبر نظام التعلم الرقمي، وقللت من الاعتماد على الاجتماعات المركزية لأعضاء اللجنة، وعملت على وضع الحلول الملائمة لمختلف الطلبات العالقة، مما أسهم في المحصلة النهائية في سرعة إنجاز العمل، وتقليل فترة الانتظار للحصول على إفادات وقرارات المعادلات، وبما انعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.