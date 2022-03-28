اخبار الخليج – وزيرة الصحة تترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته

محمد بن مسعود - الدمام - ترأست سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة الاجتماع الأول للعام 2022 للجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته والذي عقد يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022، وذلك بحضور الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري وبمشاركة كافة أعضاء اللجنة.

وفي مستهل اعمال الاجتماع رحبت سعادة وزيرة الصحةبأعضاء اللجنة المشاركين في هذا الاجتماع، معربةً عن تمنياتها لجميع أعضاء اللجنة كل التوفيق في متابعة وتنفيذ الخطط والإستراتيجيات التي تتماشى وأهداف وتطلعات اللجنة.

وفي مطلع أعمال الاجتماع تم إقرار جدول الأعمال والتصديق على محضر الاجتماع السابق ومتابعة قرارات وتوصيات اللجنة.

وخلال اعمال الاجتماع بحث أعضاء اللجنة أهمية تكثيف الحملات التوعوية من خلال تنظيم وإقامة الندوات والفعاليات وإعداد خطة إعلامية مشتركة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وذلك في سبيل المساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة في مجال مكافحة التدخين والتبغ ومنتجاته.

كما تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة أبرز وأهم المقترحات والملاحظات التي تستهدف تحقيق مساعي اللجنة الوطنيةفي مجال مكافحة التدخين بالتعاون مع الجهات المعنية وتفعيل الشراكة المجتمعية في هذا الجانب لصالح المحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع البحريني.

وفي ختام الاجتماع تقدمت سعادة وزيرة الصحة بخالص الشكر والتقدير لكافة أعضاء اللجنة لجهودهم ومشاركاتهم الفاعلة في تحقيق أهداف وبرامج عمل اللجنة الوطنية والعمل على تنفيذ كافة الخطط والإستراتيجيات الوطنية المعنية بتعزيز الجهود والمبادرات تجاه مكافحة استهلاك التبغوالتدخين وتجنب آثاره.