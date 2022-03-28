اخبار الخليج – المدير العام لشؤون المدارس ووكيل «السياسات» يستقبلان مدير عام المعهد العربي للتخطيط

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم، وبحضور سعادة الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء، سعادة الدكتور بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط، وسعادة السيدة أمل مجرن الحمد مستشار التعاون المحلي والدولي بالمعهد.

وقد رحب سعادة المدير العام لشؤون المدارس بالدكتور بدر عثمان مال الله، مشيداً بشراكة المعهد العربي للتخطيط مع وزارة التربية والتعليم من خلال ما يتم تقديمه من برامج تدريبية ذات جودة. كما تم خلال اللقاء بحث دعم سبل التعاون بين الوزارة والمعهد.