محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم، وبحضور سعادة الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء، سعادة الدكتور بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط، وسعادة السيدة أمل مجرن الحمد مستشار التعاون المحلي والدولي بالمعهد.
وقد رحب سعادة المدير العام لشؤون المدارس بالدكتور بدر عثمان مال الله، مشيداً بشراكة المعهد العربي للتخطيط مع وزارة التربية والتعليم من خلال ما يتم تقديمه من برامج تدريبية ذات جودة. كما تم خلال اللقاء بحث دعم سبل التعاون بين الوزارة والمعهد.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – المدير العام لشؤون المدارس ووكيل «السياسات» يستقبلان مدير عام المعهد العربي للتخطيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.