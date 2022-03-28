اخبار الخليج – «التربية» تستعرض التقرير الختامي لمخرجات برنامج تحسين أداء المدارس

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم اجتماع استعراض التقرير الختامي لبرنامج تحسين أداء المدارس الحكومية، والذي تم بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارة المملكة المتحدة.

وتم خلال الاجتماع، الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، مناقشة مخرجات البرنامج الذي استمر ٦ أسابيع، وركز على إجراء عمليات تقويم ودعم ومتابعة لعشر مدارس حكومية بهدف تحسين أدائها، وذلك تحت إشراف خبراء ومختصين دوليين، حيث بينت النتائج استجابة ٨ مدارس بشكل جيد لعمليات الدعم والمساندة، في حين طرأت حاجة إلى إجراءات تعزيزية إضافية في مدرستين.

وقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على تشكيل فرق عمل داخلية بوزارة التربية والتعليم لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالجانب الأكاديمي، سواء فيما يتصل بالمدارس العشر التي شملها برنامج تحسين الأداء، أو ما يتصل بتطوير أداء جميع المدارس الحكومية بشكل عام.

حضر الاجتماع سعادة الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء، وعدد من الوكلاء المساعدين، ومديري ومديرات الإدارات، والمستشارين، وأعضاء فريق التعليم، وعدد من الشركاء في البرنامج.