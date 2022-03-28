محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت معالي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في مملكة إسواتيني توليسيلي دلادلا، عن دعم بلادها لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.
وأوضحت في مؤتمر صحفي اليوم، عقب استقبال جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني لمعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن بلادها تدعم بشكل كامل ملف طلب ترشح المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض، كما عبرت عن إدانة وشجب واستنكار مملكة إسواتيني للهجمات الإرهابية الأخيرة التي قامت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على المملكة، ورفض بلادها لمثل هذه الاعتداءات الإرهابية.
من جهته عبر معالي المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر مملكة إسواتيني تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.