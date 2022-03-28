الهيئة الملكية لمحافظة العلا تسلّط الضوء على تجربتها في دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2022 في مدينة الرياض، لتسليط الضوء على نموذجها لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يرتكز على أهمية تطبيق معايير الاستدامة كمنهجية عمل شاملة.

وتسهم الهيئة بدورٍ فاعلٍ في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، وذلك بصفتها الشريك الرسمي للمعرفة وإعداد البرامج، وقد شارك الرئيس التنفيذي للهيئة عمرو بن صالح المدني، ، في جلسة حوارية بعنوان “السياحة عند مفترق طرق” ضمن فعاليات هذا المؤتمر.

وفي خطوة لاحقة، ستبادر الهيئة إلى تحويل ثمرة هذا المؤتمر إلى أفكار ورؤى قابلة للتطبيق محلياً، وذلك من خلال تنظيم فعالية في محافظة العلا يوم الخميس 31 مارس لمناقشة التحديات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظة والفرص المتاحة أمامها لتحقيق النمو المستدام والشامل، وتنظم الهيئة هذه الفعالية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، حيث تتضمّن جلسات حوارية تهدف إلى مناقشة سُبُل بناء اقتصاد محلي مستدام وشامل قائم على ريادة الأعمال والمنظومات التي تدعم نمو المنشآت الناشئة واستعدادها لتحديات المستقبل، وستشمل هذه الفعالية كذلك عرض تجارب مختلفة وعروضاً سيقدمها روّاد الأعمال في العلا.

وأوضح المدني أن تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُعدّ خطوة مهمة جداً في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، مما يعد التزاما للهيئة الملكية لمحافظة العلا بتنمية العلا المستدامة وضمان تطورها الحضري من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لإنشاء وجهة ثقافية وحضارية تملك جذوراً راسخة بين سكانها، ونؤمن بأنّ النموذج المطبق والذي يستهدف دمج معايير استدامة الموارد الطبيعية والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية بأعمالنا اليومية يسهم في تحقيق النمو المستدام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في محافظة العلا ”

وأضاف أن من أبرز المبادرات القائمة حالياً هي “فايبز العلا”، المنصّة الأولى لريادة الأعمال في العلا والتي تمّ إنشاؤها بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتهدف هذه المنصّة إلى تمكين ودعم منظومة ريادة الأعمال عبر نقل المعرفة وتحفيز روّاد الأعمال وتزويدهم بما يلزمهم من برامج وخدمات ومساحات عمل مشتركة، وقد استفاد من خدمات التدريب في المركز ما يقارب 80 رائداً من روّاد الأعمال الناشئين حيث اطلعوا على مجموعة من المبادئ الأولية في إدارة الأعمال، فضلاً عن تدريب مجموعة من 60 منشأة متناهية الصغر والصغيرة، وتجدر الإشارة إلى أنّ 15 منشأة من بين تلك المنشآت قد حصلت على برامج تحفيز لتصبح من المنشآت الحديثة الفاعلة.

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وقال إنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أسهمت هذه المنشآت في توفير 15 وظيفة جديدة وأبرمت أكثر من 15 اتفاقية شراكة تغطي مجموعة واسعة من الخدمات، بدءاً من خدمات إدارة الفعاليات وصولاً إلى إنتاج العسل، وسيبلغ عدد الأفراد الذين شاركوا في برنامج “الإطلاق” حوالي 700 مشاركٍ خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، كما ستزود 45 منشأة إضافية بالمهارات الضرورية لإدارة الأعمال، وتمثل حاضنة الأعمال منصّة فريدة من نوعها لإطلاق المنشآت الجديدة ضمن اقتصاد قائم على التحوّل والاستجابة لاحتياجات اقتصاد المنطقة، بما يدعم قطاع السياحة وسكان محافظة العلا بشكل مباشر.