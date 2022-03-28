الحجرف يستقبل السفير البريطاني لدى اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أشاد معالي لأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالجهود الدولية التي تسعى لوقف الحرب وإحلال السلام في جمهورية اليمن. جاء ذلك خلال استقباله السفير البريطاني لدى جمهورية اليمن ريتشارد أوبنهايم اليوم، وذلك في مقر الأمانة العامة في الرياض. جرى خلال اللقاء مناقشة المساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال الأمن والاستقرار وفقًا للمرجعيات الثلاث ولينعم الشعب اليمني بالسلم والتنمية. كما أشاد الحجرف بجهود المملكة المتحدة ومواقفها الداعمة لليمن. أخبار قد تهمك

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