الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل رئيسي مجلسي النواب و الشورى باليمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الموقف الثابت لمجلس التعاون في إحلال السلام والأمن في ربوع اليمن.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الأمانة في الرياض اليوم، رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، و رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر .

وبحث اللقاء آخر التطورات في الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في جمهورية اليمن، ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود الرامية لإيقاف الحرب وسبل تحقيق السلام الشامل لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تشهدها اليمن وشعبها الشقيق.

ونوه الحجرف بحرص دول المجلس على مواصلة دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، ودعم جميع الجهود لإحلال الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والحفاظ على أمن واستقرار اليمن وشعبه الشقيق.