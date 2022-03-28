محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الموقف الثابت لمجلس التعاون في إحلال السلام والأمن في ربوع اليمن.
جاء ذلك خلال استقباله بمقر الأمانة في الرياض اليوم، رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، و رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر .
وبحث اللقاء آخر التطورات في الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في جمهورية اليمن، ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود الرامية لإيقاف الحرب وسبل تحقيق السلام الشامل لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تشهدها اليمن وشعبها الشقيق.
ونوه الحجرف بحرص دول المجلس على مواصلة دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، ودعم جميع الجهود لإحلال الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والحفاظ على أمن واستقرار اليمن وشعبه الشقيق.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل رئيسي مجلسي النواب و الشورى باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.