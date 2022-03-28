القبض على مقيم نشر مقاطع تُمجد العمل العدائي على المنشأة النفطية بجدة

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية حددت هوية شخص وثّق ونشر مقاطع فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي تُمجد العمل العدائي الذي تعرضت له منشأة نفطية في مدينة جدة، وهو مقيم من الجنسية اليمنية، قُبض عليه، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى جهة الاختصاص.



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