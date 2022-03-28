شكرا لقرائتكم خبر عن إسواتيني تدعم استضافة المملكة لمعرض «إكسبو» 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في مملكة إسواتيني توليسيلي دلادلا، عن دعم بلادها لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.

وأوضحت في مؤتمر صحفي اليوم، عقب استقبال جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني لمعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن بلادها تدعم بشكل كامل ملف طلب ترشح المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض، كما عبرت عن إدانة وشجب واستنكار مملكة إسواتيني للهجمات الإرهابية الأخيرة التي قامت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على المملكة، ورفض بلادها لمثل هذه الاعتداءات الإرهابية.

من جهته عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين.