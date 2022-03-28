اخبار الخليج – بالصور.. «هومز آر أس» تفتتح متجرها الجديد في منطقة السِهلة

محمد بن مسعود - الدمام - افتتحت هومز آر أس، العلامة التجارية المُتخصصة في بيع قطع الأثاث والديكور المنزلي بالمنطقة، متجرها الجديد مؤخرًا في منطقة السِهلة، ويتمتع هذا المتجر بموقع مُميّز في أشهر مناطق بيع الأثاث في مملكة البحرين. ويعرِض المتجر مجموعة متكاملة من المنتجات لمختلف احتياجات المنزل مع ما يزيد عن 8,000 قطعة أثاث واكسسوارات منزلية جديدة، ليمنح الزبائن تجربة تسوّق مُلهمة ومذهلة.

يمتد متجر هومز آر أس الكائن في منطقة السِهلة على مساحة تبلغ 60,000 قدم مربع، ويهدف لتوفير تجارب مُجزية وفريدة للزبائن الكرام من خلال مجموعته الراقية من الأثاث والمفروشات والاكسسوارات المنزلية التي تلائم المتطلبات والأذواق المتنوعة لأصحاب المنازل.

ويستعد المتجر للكشف عن تشكيلة خاصة بشهر رمضان المُبارك، وهي تتميز بتصاميم كلاسيكية وأشكال استثنائية رائعة لتتيح للزبائن تجديد ديكور المطبخ وغرفة المعيشة ومساحة تناول الطعام لمنحها مزيدًا من الأناقة والروعة احتفالًا بالشهر الفضيل.

وباستطاعة الزبائن الاستفادة من خدمة تصميم ديكور المنزل لتحقيق أفكارهم وتطلعاتهم وتزيين منازلهم بأروع القطع والمنتجات المتوفرة في متجر هومز آر أس.

تمتلك علامة هومز آر أس أكثر من 25 متجرًا بأنحاء منطقة الشرق الأوسط، وتُباشر منذ عام 2003 تزويد أصحاب المنازل بأرقى حلول الأثاث والديكور لإضفاء أجواء الفخامة والجمال إلى منازلهم. وتُشكل هومز آر أس الوجهة الأمثل والأشمل لمنتجات ديكور المنزل وأسلوب الحياة، حيث تعرض مجموعة واسعة من قطع الأثاث والمفروشات والإكسسوارات.

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