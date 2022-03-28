اخبار الخليج – «التأثير الإيجابي» تنظم ورشة عمل اللعبة التفاعلية لأهداف التنمية المستدامة Possible World

محمد بن مسعود - الدمام - 2022-03-28T18:35:49.650+03:00
نظمت مؤسسة التأثير الإيجابي للاستشارات يوم السبت الماضي تزامناً مع احتفال مملكة البحرين بيوم الشباب البحريني اللعبة التفاعلية لمحاكاة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة Possible World، والتي تم تصميمها في اليابان وتستخدم من قبل الشركات والوزارات اليابانية لتسهيل مفهوم وأهداف التنمية المستدامة عند الأفراد. كما وصلت اللعبة للعديد من الدول كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وتايلاند وأستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج وغيرها.
وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة التأثير الإيجابي للاستشارات م. أميرة محمود ان اللعبة تم تنظيمها لأول مرة في مملكة البحرين لعدد محدود من المؤسسات الرائدة والتي تضمنت مشاركة من المؤسسات الخاصة وقطاع المجتمع المدني وأكاديميين وطلاب جامعيين، تزامناً مع احتفال مملكة البحرين الأول بيوم الشباب البحريني وتأكيدًا على أهمية مشاركة الشباب في مسيرة التنمية باعتبارهم قادة التغيير وتعزيز الشعور بالمسؤولية المجتمعية.
وأضافت أميرة أن اللعبة التفاعلية تهدف الى رفع الوعي الشخصي فيما يخص أهداف التنمية المستدامة من خلال التعرف على الأنظمة الاجتماعية والأنماط السلوكية التي أنشأناها اليوم، وإلى إدراك العوالم والإجراءات الممكنة التي لم نتمكن من إنشائها بعد من دون اللجوء إلى المفاهيم الصعبة، وذلك بفضل ما تحتويه من مجموعة غير محدودة من السيناريوهات، اعتمادًا على القرارات والإجراءات ومشاركة اللاعبين والتي تساهم في نقل أهداف التنمية المستدامة عند الأفراد من مرحلة الترويج الى التطبيق والممارسة المسؤولة.
وأوضحت أن المشاركين في الورشة أبدو أعجابهم باللعبة التفاعلية كونها طريقة مبتكرة لتوصيل مفاهيم عميقة بأسلوب ممتع وسلس.
كما أكد المشاركين على أن مشاركتهم في تطوير وتنفيذ المشاريع التي تخدم التنمية المستدامة من خلال عالم افتراضي نشط السلوكيات الطبيعية لديهم والتي اصطدمت بعض الأحيان بتحديات وعقبات، مشيرين إلى أن اللعبة تعمل على إلهام وتحفيز اللاعبين على اتخاذ إجراءات في العالم الحقيقي.
واختتمت أميرة ان مملكة البحرين تسعى لتحقيق التزاماتها الوطنية والدولية بأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال المشاركة الفعالة بين حكومة مملكة البحرين والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.
وتُعد هذه الورشة ضمن الجهود الوطنية التي تسعى من خلالها مؤسسة التأثير الإيجابي للاستشارات الى نشر الوعي بأهمية أهداف التنمية المستدامة، للمزيد من المعلومات حول مؤسسة التأثير الايجابي للاستشارات، يُرجى زيارة موقعها الالكتروني: www.positiveimpactbh.co
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