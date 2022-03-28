اخبار الخليج – زيورخ الدولية للحياة ترعى المؤتمر العربي للادخار 2022 في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - ستكون زيورخ إنترناشونال لايف (زيورخ) أحد الداعمين الرئيسيين للمؤتمر العربي السنوي للإدخار الذي سيعقد هذا الإسبوع في مملكة البحرين، حيث يستقطب الحدث 33 متحدثًا من رؤساء ومسؤولي البنوك الرقمية ومديري الأصول وشركات التأمين ومقدمي خدمات إدارة الثروات، وشركات التكنولوجيا المالية والمحللين الماليين والمؤسسات الاقتصادية العالمية.

تركز جلسات المؤتمر على أهمية بناء الملائة المالية للأسرة، والحاجة إلى الادخار ومعرفة أفضل الوسائل والمنتجات للإدخار العائلي وإدخار الموظفين و بناء الأصول الإدخارية بالطريقة المثلى.

وقد قامت شركة زيورخ بتوقيع اتفاقية رعاية مع شركة فينتك روبوز ذ.م.م.، منظمي مؤتمرات الادخار والتقاعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تعتبر زيورخ مزودًا رئيسيًا لحلول إدخار الموظفين، وهي التي تدير خطة إدخار الموظفين لمركز دبي المالي العالمي المعروفة بخطة (DEWS) من خلال شركة Zurich Workplace Solutions (ZWS) التابعة لها. حيث تغطي الشركة الإدارة الشاملة لخطة (DEWS) بدءًا من التوعية والتدريب وحتى التسجيل وإدارة الأعضاء وعمليات السحب. حتى الآن، ومن خلال جهودها، دفعت خطة DEWS أكثر من 100 مليون درهم إماراتي إلى أكثر من 4000 موظف، مما يدل على أن الخطة تلبي أهدافها الأساسية المتمثلة في ضمان حماية الموظفين وملائتهم المالية. تقدم (ZWS) تجربة عملاء رائدة في الصناعة المالية من خلال التركيز الكبير على تبني التكنولوجيا والتميز التشغيلي والأهم من ذلك التركيز على رضا العملاء.

وصرح السيد إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبوز، رئيس المؤتمر العربي للإدخار قائلا :»منذ إطلاق خطة إدخار الموظفين لمركز دبي المالي العالمي (DEWS) في بداية عام 2020، كان هناك زخم متزايد لبرامج ومنتجات الادخار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، كما يتضح من إعلان حكومة دبي مؤخرًا عن خطة ادخار للموظفين الأجانب في الدوائر الحكومية. كما أن هناك أيضًا إشارات إلى أن ترتيبات مماثلة يجري التخطيط لها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى».

يُعد المؤتمر العربي السنوي للإدخار حدثًا فريدًا من نوعه يعالج الثقافة المالية والصيرفة الرقمية والإدخار والاستثمار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف السيد إبراهيم إن الحدث سوف يستكشف آفاق حلول الإدخار الرقمي وحلول الفينتك بشكل عام التي تسمح للناس في العالم العربي بالإنتقال إلى ثقافة الإدخار والتخطيط المالي والإستثمار.

مضيفا «أنه إلى جانب المؤتمر العربي السنوي للتقاعد، نأمل أن يساهم المؤتمر العربي للادخار في توسعة النقاش الحيوي الذي بدأناه في السنوات الأخيرة لمعالجة أهمية بناء الثقافة المالية والتخطيط المالي للأسرة والإدخار التقاعدي.»

التسجيل المجاني متاح على: https://fintechrobos.com/ArabSavingsCon202