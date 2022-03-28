«لافروف» يعلن موافقة «بوتين» على لقاء «زيلينسكي» بشرط وحيد

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس فلاديمير بوتن لا يرفض أبدًا اللقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن وزير الخارجية الروسي وضع شرطًا وحيدا لهذا اللقاء المأمول.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي من موسكو، الإثنين، إن بوتين لا يمانع لقاء زيلينسكي، لكن “يجب أن يتم التحضير لهذه الاجتماعات بشكل جيد، موضحًا أن هذا هو شرطه الوحيد.

يأتي هذا مع مطلب فوري من الأمين العام للأمم المتحدة، بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا.