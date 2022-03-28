تعليم القصيم يحتفي باليوم العالمي لمتلازمة داون واليوم العالمي للتوحد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أطلق مدير التعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح المعرض التوعوي التعريفي للتربية الخاصة، الذي نظمته إدارة التربية الخاصة، بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون واليوم العالمي للتوحد 2022م، في مجمع العثيم مول ببريدة، بمشاركة عدد من المدارس والمعاهد والجهات والجمعيات المتخصصة.

واطلع الفريح على أركان المعرض ومشاركات المدارس، وما تضمنه من شروحات وتعريفات بخصائص الأبناء من متلازمة داون والتوحد وسماتهم الإيجابية واحتياجاتهم الصحية، وشاهد نماذج من الخدمات التعليمية والتأهيلية والمهنية المقدمة لهذه الفئة الغالية.

عقب ذلك، سلم ‏الفائزين والفائزات جوائز السحب اليومية التي تستمر طيلة أيام المعرض التعريفي الذي انطلق بتاريخ 24 حتى 26 شعبان 1443ھ، وكرم المشاركين والداعمين للمعرض التعريفي، مقدمًا شكره لمنسوبي ومنسوبات إدارة التربية الخاصة على جهودهم.

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من جانبه، أكد مدير إدارة التربية الخاصة “بنين” ناصر العقيل أن الاحتفاء باليوم العالمي لمتلازمة داون واليوم العالمي للتوحد يأتي لغرس مفاهيم مُهمة للعناية والاهتمام بفئة غالية على الجميع، ودعمهم بالبرامج والأنشطة التي تساعد على تمكينهم وتحقيق مشاركاتهم الفاعلة في المجتمع، مشيدًا بما توليه القيادة من عناية واهتمام عبر إعداد خطط دراسية مناسبة لهم، وتوفير كوادر تعليمية متخصصة وخدمات مساندة كالتشخيص والتدريب، والعلاج الطبيعي.

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة التربية الخاصة الدكتورة زينب الرقيبة أن الهدف من إقامة المعرض هو التعريف بدور الأسرة في رعايتهم، وتوضيح الدور التوعوي والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة بما يعزز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم من خلال إشراكهم في المحافل والمناشط المختلفة وتذليل الصعوبات التي تواجههم.