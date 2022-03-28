السعوديه عبدالله مقبل في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى، المغفور له بإذن الله عبدالله محمد مقبل، والد زوجة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي الرئيس التنفيذي لجمعية البر بجدة، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقد ووري جثمانه الثرى بمقبرة بني مالك عصر اليوم (الاثنين) بعد الصلاة عليه في مسجد بن يماني بحي الورود، وسيقام العزاء اليوم فقط في حي الفيحاء.

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد وللمهندس محيي الدين حكمي، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.