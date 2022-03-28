أمانة جدة تنفذ مبادرات بيئية لتنظيف خليج سلمان وزراعة شتلات

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محمد بن مسعود - الدمام - نفذت أمانة محافظة جدة مبادرتين بيئتين تمثلتا في تنظيف خليج سلمان وزراعة 100شتله بممشى الفيحاء ضمن تعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات المجتمع بهدف نشر الوعي البيئي من خلال إشراك أفراد المجتمع في الاعمال التطوعية وللمساهمة في تحسين المشهد الحضري.
وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية م. هتان بن هاشم حموده أن مبادرة تنظيف خليج سلمان نفذت بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا وبمشاركة منسوبي الأمانة والبنك الأهلي السعودي، كما جرى تنفيذ مبادرة الشتلات بمشاركة موظفين شركة ارنست و يونغ، منوهاً بدعم إدارات مشاريع النظافة وحماية البيئة والحدائق والتشجير لإنجاح المبادرات.
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