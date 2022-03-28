اخبار الخليج – الجامعة الخليجية تحتفل بالإعلان عن اتفاقية التعاون المشترك مع جامعة نورثهامبتون البريطانية

محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت الجامعة الخليجية بالإعلان عن اتفاقية التعاون المشترك مع جامعة نورثهامبتون البريطانية، لزيادة عدد البرامج الأكاديمية الدولية المقدمة في الجامعة الخليجية. وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، والسفير البريطاني رودي دراموند، إضافة لمجموعة من سفراء دول العالم و رئيس جامعة نورثهامبتون و وفد بريطاني مصاحب له.

ويشمل التعاون فتح برامج هندسية جديدة في بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، حيث تؤهل هذه البرامج الطالب للدراسة في البحرين والحصول على شهادة من جامعة مرموقة في بريطانيا إضافة لنظام تعليم بريطاني و أساتذة مشتركين من جامعة نورثهامبتون والجامعة الخليجية.

الجدير بالذكر أن الجامعة الخليجية حاصلة على الاعتماد المؤسسي وجميع برامجها حاصلة على الثقة من هيئة جودة التعليم والتدريب. كما أن التسجيل مفتوح للالتحاق بجميع البرامج الأكاديمية بالجامعة وكذلك البرامج الهندسية التابعة لجامعة نورثهامبتون.