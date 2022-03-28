محمد بن مسعود - الدمام - حددت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة هوية شخص وثق ونشر مقاطع فيديو بشبكات التواصل الاجتماعي تمجد العمل العدائي الذي تعرضت له منشآت نفطية في جدة. وقال المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، إنه مقيم من الجنسية اليمنية تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهات الاختصاص.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيم نشر مقاطع فيديو تمجد العمل العدائي الذي تعرضت له منشأة نفطية بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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