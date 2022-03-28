شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن تحرش بفتاة منذ 3 أعوام بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، أنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن شكوى فتاة في مقطع فيديو من تحرش أحد أقاربها بها، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض عليه، وهو مواطن جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

وبين أنه أحيل إلى النيابة العامة، وتبين من إجراءات الاستدلال إلى وجود الفتاة خارج المملكة حاليًا، وأن الحادثة حصلت منذ (3) أعوام ولم تتلق الجهات المختصة حينها أي بلاغ عن ذلك.