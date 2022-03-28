شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة «أخضر مكة» لزيادة الغطاء النباتي واستصلاح الأراضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة اليوم، مبادرة "أخضر مكة"، بهدف زيادة الغطاء النباتي واستصلاح الأراضي المتدهورة، وحماية الموائل الطبيعية، بجانب رفع الالتزام البيئي والاستفادة من مصادر المياه.

وتهدف مبادرة "أخضر مكة"، التي أطلق فكرتها سمو أمير المنطقة سعيًا للاستدامة البيئية، وتتبناها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء والجهات ذات العلاقة، لصنع تحول واقعي في منطقة مكة المكرمة من خلال تهيئة بيئة سالمة لسكان مكة ومحافظاتها وضواحيها من انعكاسات غياب الغطاء النباتي، خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي وتفعيل مشاركة الأفراد في استدامة الغطاء النباتي.

وشرعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في تفعيل المبادرة بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وفق منهجية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وضمن مرحلتين، التأسيسية والمرحلة الإستراتيجية، تتضمن المرحلة التأسيسية الجاري العمل عليها حزمة من الأعمال العاجلة ضمن عدة مسارات تم بناء نطاقاتها وتكليف (مركز المبدعون بجامعة الملك عبدالعزيز) بالإشراف على تنفيذها ضمن فريق عمل موحد حتى نهاية المرحلة خلال شهر مارس الجاري.

وتركز رسالة المبادرة على صناعة مستقبل مستدام، يحمي بيئة المنطقة ويسهم في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030، عبر الالتزام بزيادة الغطاء النباتي وتقليل مستوى الانبعاثات الكربونية إلى أدنى الدرجات.

وتتوافق مبادرة "أخضر مكة" مع رؤية المملكة، ومبادرة السعودية الخضراء من خلال إعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي على مستوى المنطقة وتنميته، بجانب الحد من التدهور في مناطق المراعي والغابات والأودية، وتطوير المتنزهات الوطنية بالاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية المتاحة، مـن مـصـادر المياه المتجددة، كالاستفادة من مياه الأمطار والبحيرات والسدود، ومياه الصرف الصحي المعالجة، والـحـد مـن ظـاهـرة التصحر وانـجـراف التربة، وزحـف الرمال وفقدان وسائل الحياة الفطرية، والمساهمة في التكيف مع التغير المناخي، والتعاون في تطوير واستثمار المتنزهات الوطنية.

يشار إلى أن مسارات المبادرة في مرحلتها التأسيسية تستهدف بناء خريطة أساس للغطاء النباتي على مستوى المنطقة والمحافظات وتحديد المؤشرات القياسية، لتكون أول خريطة أساس للغطاء النباتي ومصادر المياه على مستوى مناطق المملكة، باستخدام نظم المعلومات الجيومكانية وتقنيات الاستشعار عن بُعد، إضافة إلى أن مـن أبـرز مميزات الخريطة توحيد بيانات ثمانية مراكز نظم معلومات جيومكانية، وتوفير مصورات فضائية دقيقة للغطاء النباتي عبر أنظمة الاستشعار عن بُعد، وإنـشـاء منصة تفاعلية لعرض الخرائط والمواقع والمؤشرات المرجعية البيئية والمناخية، مع تدشين موقع إلكتروني وتـطـبـيـق ذكي، لعرض المعلـومات السياحية البيئية ومجموعة متنوعة من الأدلة والأنشطة.

وكان سموه قد شهد توقيع اتفاقية الغابة الشرقية بمحافظة جدة للاستفادة من المياه المعالجة في زيادة الغطاء النباتي بين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمؤسسة العامة للري وشركة المياه الوطنية وأمانة جدة، إلى جانب اتفاقية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لإعادة إحياء الحياة الفطرية في الموائل الطبيعية جنوب المنطقة وتمكين تطبيق منظومة "أخضر مكة " ضمن محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز واتفاقية رعاية بين شركة التشييد الشرقي وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لدعم تشغيل وتمكين منظومة " أخضر مكة" الروبوتية لاستخدامها بالأراضي الزراعية بالمنطقة.