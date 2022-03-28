اخبار الخليج – وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يعقد جولة المشاورات السياسية الخامسة مع الهند 

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وفد مملكة البحرين في اجتماعات الجولة الخامسة من المشاورات السياسية مع وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة، وبحضور سعادة السفير عبدالرحمن محمد القعود، سفير مملكة البحرين في نيودلهي، وسعادة السفير فاطمة الظاعن رئيس قطاع الشؤون الأفروآسيوية، وممثلين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة المواصلات والاتصالات،و الجهاز الوطني للإيرادات وطيران الخليج، فيما ترأس الجانب الهندي سعادة الدكتور أوصاف سعيد وكيل الوزارة للشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات وشؤون المغتربين، وذلك بمقر الوزارة في نيودلهي.

وتم خلال الاجتماعات استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية والصحية، وتبادل الخبرات والتنسيق في قضايا العمل والخدمات القنصلية والطاقة المتجددة والطيران المدني وعلوم الفضاء، هذا إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون الثنائي بالتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، وسط حرص مشترك على تفعيل أكثر من 55 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مختلف المجالات، والاهتمام بتوسيع آفاق التعاون في قطاعات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والأمن الغذائي، وغيرها بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.

وتأتي الجولة الخامسة من المشاورات السياسية في إطار جهود اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين الصديقين على مستوى وزراء الخارجية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة أثناء زيارة الدولة الرسمية التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، إلى جمهورية الهند في فبراير 2014.