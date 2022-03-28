القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن الجهات الأمنية بمحافظة تثليث قبضت على مواطن لنقله في مركبته (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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