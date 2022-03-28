مدير فرع الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض يلتقي محافظ عفيف ويزور منسوبي الهيئة

محمد بن مسعود - الدمام - زار فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، سعادة محافظ عفيف، الأستاذ سعد بن محمد بن معمر بمكتبه بديوان المحافظة، يرافقه فضيلة رئيس هيئة المحافظة الشيخ خالد الواصل، وعدد من مسؤولي فرع الرئاسة بالمنطقة.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الفرع والمحافظة، بما يحقق الرفع من مستوى أداء عمل الهيئة ليتواكب مع تطلعات ولاة الأمر -أيدهم الله-.
واستمع المحافظ لشرح عن أعمال ومهام الرئاسة وحملاتها التوعوية، وفي نهاية الزيارة تسلّم المحافظ مجموعة من مؤلفات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والتي أنتجتها الرئاسة العامة.
كما التقى “الشبانات” خلال زيارته برئيس ومنسوبي هيئة محافظة عفيف والمراكز التابعة لها، وألقى كلمة توجيهية، أكد فيها على مكانة وأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بها على خير وجه وفق منهج السلف الصالح.
الجدير بالذكر أن هذه البرامج التوجيهية والزيارات التفقدية تأتي بتوجيهات ودعم معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
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