اليابان تدين بشدة هجمات الحوثيين على المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أدانت حكومة اليابان بشدة سلسلة الهجمات عبر الحدود التي شنها الحوثيون على عدة مناطق في المملكة، بما في ذلك الهجوم على منشأة نفطية في جدة في 25 مارس الحالي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية اليابانية أونو هيكاريكو:” يجب وقف الهجمات على المملكة فوراً، وبدء حوار لإيجاد حل سياسي للوضع في اليمن “.