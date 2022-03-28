شرطة الحدود الشمالية تقبض على مواطن إثر تحرشه بفتاة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، أنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن شكوى فتاة في مقطع فيديو من تحرش أحد أقاربها بها، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض عليه، وهو مواطن جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة، وتبين من إجراءات الاستدلال إلى وجود الفتاة خارج المملكة حاليًا، وأن الحادثة حصلت منذ (3) أعوام ولم تتلق الجهات المختصة حينها أي بلاغ عن ذلك.

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