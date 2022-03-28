اخبار الخليج – وزير الخارجية ووزير الخارجية الإسرائيلي يوقعان الاستراتيجية المشتركة للسلام الدافئ بين البلدين

محمد بن مسعود - الدمام - وقع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي السيد يائير لابيد وزير خارجية دولة إسرائيل اليوم الاستراتيجية المشتركة للسلام الدافئ بين البلدين، وذلك على هامش انعقاد قمة النقب الدبلوماسية بدعوة من وزير الخارجية الإسرائيلية.

وتضمنت الاستراتيجية مبادئ ومرتكزات تعزيز التعاون المشترك من خلال برامج محددة لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين، مع التركيز على الشباب، وإبراز العلاقة المشتركة كنموذج للتعايش والتسامح بين الأديان والثقافات في دول المنطقة والعالم، ودعم الجهود المبذولة في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما حددت الاستراتيجية القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها ضمن مسار العمل المشترك بما في ذلك الابتكار والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي والمائي وتغير المناخ والطاقة المتجددة والصحة والتعاون التعليمي والأكاديمي والأمن الرقمي والسياحة.

حضر التوقيع، سعادة السفير خالد يوسف الجلاهمة، سفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل، وسعادة السفير إيتان ناويه، سفير دولة اسرائيل لدى مملكة البحرين.