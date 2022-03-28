أمير مكة يشرف مئوية أم القرى

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يشرف مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، حفل وزارة الإعلام بمناسبة مرور 100 عام هجري على إصدار جريدة أم القرى؛ والتي واكبت نهضة وتطور الإعلام السعودي بكافة وسائله؛ وذلك بعد غدٍ الأربعاء بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات؛ بحضور أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء ونخبة من رجال الفكر والأدب والإعلام.

وصدر العدد الأول من الجريدة في 15 جمادى الأولى عام 1343هـ، في عهد الملك عبدالعزيز وتعدُّ من أهم وأعرق الجرائد السعودية كمرجع إعلامي محفور في ذاكرة التاريخ السعودي؛ واستطاعت بدعم القيادة، ومتابعة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تغيير حلتها بما يتناسب مع التغيرات التقنية الحديثة، والتركيز على مواكبة التطور في الحقل الإعلامي.

ومرت الجريدة التي تعد أول جريدة صدرت في المملكة كجريدة رسمية للبلاد؛ بمراحل تطور من أوراق صفراء إلى بيضاء ومن ثم ملوّنة؛ محافظة على هويتها كنموذج للحراك الإعلامي في المملكة، ومعبرةً عن النهضة التي قادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود؛ وصولاً إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتحتل الجريدة موقعا مميزا في رحاب مكة المكرمة؛ ولها مكانتها بين منظومة الصحافة والإعلام السعودي، والتي تسعى لتقديم المحتوى الصحفي بشكل أسبوعي، مع أهمية تقديمها للعديد من البلاغات الرسمية وبعض الأخبار المحلية المطروحة على الساحة الإعلامية السعودية؛ محتفظة بمراحل تطورها في مختلف أقسامها بما يتماشى مع التغيير في المنتج الإعلامي بكل موضوعية، ومصداقية؛ وأبرز ما يتصدر محتواها الإعلامي نشر قرارات مجلس الوزراء، والأنظمة والقرارات الرسمية، والإعلانات الحكومية.