نائب أمير الشرقية يؤكد حرص القيادة على تعليم كتاب الله وسنة نبيه على مستوى العالم

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الدمام - شريف احمد - - القيادة تحرص على تعليم كتاب الله وسنة نبيه على مستوى العالم

- نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة من خلال إنشاء هذه الجمعيات

دشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم الإثنين الهوية الجديدة لجمعية الأمير محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة "قبس".

كما دشن سموه منصة العمل التطوعي للجمعية بحضور صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي نائب رئيس مجلس الأمناء والدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي عضو هيئة كبار العلماء مستشار خادم الحرمين الشريفين عضو مجلس أمناء الجمعية والدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب الحرم المكي، مستشار خادم الحرمين الشريفين عضو مجلس أمناء الجمعية وعدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الأمناء.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على حرص قيادة هذه البلاد "أيدها الله" على تعليم كتاب الله وسنة نبيه على مستوى العالم ونشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة من خلال إنشاء مثل هذه الجمعيات التي لها أثر كبير على نشر تعليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

وقدم صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن مـحـمـد بن جلوي نائب رئيس مجلس الأمناء الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء الجمعية على دعمه للجمعية وأعمالها، كما رفع الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية على رعايته للمناسبة ودعمه للجمعية.

وتحدث الدكتور أحمد البوعلي رئيس مجلس الإدارة لجمعية قبس للقران والسنة والخطابة عن أبرز منجزات الجمعية خلال الفترة الماضية مبيناً أن عدد حفظة كتاب الله قرابة 61 حافظ وحافظة وعدد الأحاديث التي حفظت 1393 حديثاً وتدرب 1074 ناشئا على الخطابة وقد حرصت الجمعية على تعزيز النشء من الغلو والانحراف العقدي والفكري والسلوكي من خلال برامجها المتعددة.

ثم كرم سموه أعضاء مجلس الأمناء والداعمين للجمعية بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الأمناء .